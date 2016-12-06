Слуцкий отказался рассказывать о планах после ухода из ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий отказался делиться планами о том, чем будет заниматься после ухода из команды. Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря.

«У меня есть определенные планы, но есть знаменитая поговорка «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах», — приводит его слова ТАСС.



Специалист также добавил, что о решении об отставке было решено объявить во вторник, так как после игры с англичанами «не будет времени поговорить, пообщаться с игроками, все улетят в отпуска».

«Предполагается встреча в ресторане, но позже», — добавил тренер.

Ранее во вторник ЦСКА объявил о решении Леонида Слуцкого уйти в отставку после матча с лондонским «Тоттенхэмом». По информации источника, близкого к ситуации, команду возглавит белорусский специалист Виктор Гончаренко, в настоящий момент занимающий пост главного тренера «Уфы».

Слуцкий возглавил ЦСКА осенью 2009 года. С командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2016/17 после 17 туров РФПЛ футболисты ЦСКА занимают третье место турнирной таблицы и отстают от лидирующего «Спартака» на восемь очков.