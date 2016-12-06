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В амурском Белогорске восстановили теплоснабжение в 9 многоэтажках

Из-за прорыва теплотрассы более 1,3 тыс. человек остались без отопления в мороз

В Белогорске восстановили теплоснабжение в девяти многоквартирных домах. Более 1,3 тыс. жителей второго по численности города Амурской области более восьми часов оставались без тепла в мороз.

ЧП произошло из-за аварии на тепломагистрали. Прорыв теплотрассы был обнаружен в 11.30 по местному времени. Коммунальщики Белогорска нашли поврежденную трубу диаметром 200 мм, которая находилась на глубине 1,5 м. Однако добраться до нее в 25-градусный мороз было проблематично.

Для устранения аварии коммунальщикам пришлось проложить наружный трубопровод. На аварийном участке работала бригада из 20 человек и пять единиц техники, передает ИА «Амур.инфо».

Сообщается, что старый участок теплотрассы был построен еще в 70-х годах прошлого века. При этом срок эксплуатации сетей составляет всего 25 лет.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В амурском Белогорске восстановили теплоснабжение в 9 многоэтажках

Из-за прорыва теплотрассы более 1,3 тыс. человек остались без отопления в мороз

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