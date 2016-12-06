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В Приамурье после вспышки ящура в Забайкалье усилили меры безопасности

Особое внимание будет уделено перевозке животных и продукции животного сопровождения

В Амурской области усилены меры по недопущению возникновения ящура в регионе. Ветеринарное управление приняло решение усилить контроль на сельхозрынках.

Ветеринары намерены проверять пункты несанкционированной торговли мясом. Кроме того, особое внимание будет уделено перевозке животных и продукции животного сопровождения.

Сотрудники ветслужбы настоятельно рекомендуют частным фермерам исключить безвыгульное содержание животных, передает ИА «Амур.инфо».

Напомним, ящур в 2013 году уничтожил более 1,5 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота в Амурской области. Ущерб составил более 21 млн рублей.

«Известия» ранее писали, что ящур был обнаружен в частных подсобных хозяйствах Краснокаменского района Забайкальского края. По мнению специалистов, опасный вирус мог быть занесен из Китая.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Приамурье после вспышки ящура в Забайкалье усилили меры безопасности

Особое внимание будет уделено перевозке животных и продукции животного сопровождения

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