В Приамурье после вспышки ящура в Забайкалье усилили меры безопасности

В Амурской области усилены меры по недопущению возникновения ящура в регионе. Ветеринарное управление приняло решение усилить контроль на сельхозрынках.



Ветеринары намерены проверять пункты несанкционированной торговли мясом. Кроме того, особое внимание будет уделено перевозке животных и продукции животного сопровождения.

Сотрудники ветслужбы настоятельно рекомендуют частным фермерам исключить безвыгульное содержание животных, передает ИА «Амур.инфо».



Напомним, ящур в 2013 году уничтожил более 1,5 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота в Амурской области. Ущерб составил более 21 млн рублей.



«Известия» ранее писали, что ящур был обнаружен в частных подсобных хозяйствах Краснокаменского района Забайкальского края. По мнению специалистов, опасный вирус мог быть занесен из Китая.

