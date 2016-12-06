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Минфин Украины назвал взлом сайтов попыткой помешать принятию бюджета

Хакерам удалось осуществить взлом сайтов Государственной казначейской службы Украины и министерства финансов страны

Согласно заявлению пресс-службы минфина Украины, которое было опубликовано в социальной сети Facebook, хакерская атака на сайты министерства — это попытка сорвать бюджетный процесс и остановить начатые реформы.    

«Сегодня состоялась скоординированная профессиональная хакерская атака на органы министерства финансов. Это является очевидной попыткой сорвать бюджетный процесс, который впервые более чем за 17 лет идет по графику, и остановить начатые реформы», — говорится в заявлении. 

Украинский минфин отметил, что в результате кибератаки было повреждено сетевое оборудование. По сообщению пресс-службы ведомства, «не работает сайт министерства и Государственной казначейской службы».

По словам министерских чиновников, атака была остановлена. В ведомстве отметили, что в  настоящий момент «проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами». Также сообщается, что «соответствующими органами начата работа по поиску злоумышленников». 

Напомним, во вторник, 6 декабря, хакерам удалось осуществить взлом сайтов Государственной казначейской службы Украины и министерства финансов страны. Киберпреступники также пообещали совершать новые компьютерные атаки в будущем, оставив после себя сообщение: «Наша настоящая работа только начинается». 

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Минфин Украины назвал взлом сайтов попыткой помешать принятию бюджета

Хакерам удалось осуществить взлом сайтов Государственной казначейской службы Украины и министерства финансов страны

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