Минфин Украины назвал взлом сайтов попыткой помешать принятию бюджета

Согласно заявлению пресс-службы минфина Украины, которое было опубликовано в социальной сети Facebook, хакерская атака на сайты министерства — это попытка сорвать бюджетный процесс и остановить начатые реформы.

«Сегодня состоялась скоординированная профессиональная хакерская атака на органы министерства финансов. Это является очевидной попыткой сорвать бюджетный процесс, который впервые более чем за 17 лет идет по графику, и остановить начатые реформы», — говорится в заявлении.

Украинский минфин отметил, что в результате кибератаки было повреждено сетевое оборудование. По сообщению пресс-службы ведомства, «не работает сайт министерства и Государственной казначейской службы».

По словам министерских чиновников, атака была остановлена. В ведомстве отметили, что в настоящий момент «проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами». Также сообщается, что «соответствующими органами начата работа по поиску злоумышленников».

Напомним, во вторник, 6 декабря, хакерам удалось осуществить взлом сайтов Государственной казначейской службы Украины и министерства финансов страны. Киберпреступники также пообещали совершать новые компьютерные атаки в будущем, оставив после себя сообщение: «Наша настоящая работа только начинается».