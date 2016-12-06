Минфин Украины назвал взлом сайтов попыткой помешать принятию бюджета

Хакерам удалось осуществить взлом сайтов Государственной казначейской службы Украины и министерства финансов страны
Согласно заявлению пресс-службы минфина Украины, которое было опубликовано в социальной сети Facebook, хакерская атака на сайты министерства — это попытка сорвать бюджетный процесс и остановить начатые реформы.
«Сегодня состоялась скоординированная профессиональная хакерская атака на органы министерства финансов. Это является очевидной попыткой сорвать бюджетный процесс, который впервые более чем за 17 лет идет по графику, и остановить начатые реформы», — говорится в заявлении.
Украинский минфин отметил, что в результате кибератаки было повреждено сетевое оборудование. По сообщению пресс-службы ведомства, «не работает сайт министерства и Государственной казначейской службы».
По словам министерских чиновников, атака была остановлена. В ведомстве отметили, что в настоящий момент «проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами». Также сообщается, что «соответствующими органами начата работа по поиску злоумышленников».
Напомним, во вторник, 6 декабря, хакерам удалось осуществить взлом сайтов Государственной казначейской службы Украины и министерства финансов страны. Киберпреступники также пообещали совершать новые компьютерные атаки в будущем, оставив после себя сообщение: «Наша настоящая работа только начинается».
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