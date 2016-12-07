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Сирийская армия нашла склад с химическим оружием в Алеппо

Террористы превратили одну из школ в завод по изготовлению отравляющих веществ

Сирийская армия нашла склад с химическим оружием в Алеппо.

Об этом заявило информагентство САНА.

Данные боеприпасы боевики использовали против правительственных сил и мирного населения. Так, в октябре и ноябре при обстрелах пострадали несколько десятков человек, многие были госпитализированы с признаками удушья.

Более того, по сообщению источников в САР, террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) превратили одну из школ в мастерскую по производству химических боеприпасов, сообщает ТАСС.

Ранее Россия не раз заявляла, что боевики производят химическое оружие, в нарушение международных норм.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Сирийская армия нашла склад с химическим оружием в Алеппо

Террористы превратили одну из школ в завод по изготовлению отравляющих веществ

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