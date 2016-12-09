Спортивные выходные с «Известиями»

Биатлон. Кубок мира. Второй этап

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Благодаря триумфу россиян на финише первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (золото и серебро в мужской гонке преследования завоевали Антон Бабиков и Максим Цветков) была прервана рекордная для нашей сборной серия из 25 официальных гонок без медалей. При этом по-прежнему есть проблемы у женской команды, которой из-за медленного хода на трассе не помогает даже хорошая стрельба. Однако в ближайшие выходные у Екатерины Глазыриной и ее партнерш по команде будет шанс исправить ситуацию на втором этапе в словенской Поклюке. Мужской коллектив, в свою очередь, может претендовать на награды в эстафете благодаря усилиям идущего вторым в общем зачете Максима Цветкова, шестого в таблице Кубка мира Антона Бабикова, а также лучшего российского биатлониста последних лет Антона Шипулина, продемонстрировавшего в Эстерсунде хорошую скорость на лыжне, но упустившего медали из-за промахов на огневом рубеже.

9 декабря, спринт: 13.30 — 10 км у мужчин; 16.15 — 7,5 км у женщин. 10 декабря, гонка преследования: 13.45 — 12,5 км у мужчин; 10 км у женщин. 11 декабря, эстафета: 13.15 — 4 по 7,5 км у мужчин; 16.30 — 4 по 6 км у женщин. Биатлонная трасса в Поклюке (Словения). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Евроспорте»

Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Предварительный этап. 3-й тур. Россия–Норвегия

Фото: TASS/Imago

Для женской сборной России чемпионат Европы в Швеции является первым крупным турниром, на котором она выступает в качестве действующего олимпийского чемпиона. Подопечные Евгения Трефилова сохранили большую часть победного состава в Рио, добавив к нему своего капитана Людмилу Постнову, из-за травмы пропустившую Олимпиаду. Первая встреча на Евро — с командой Хорватии — закончилась победой россиянок со счетом 32:26. Однако уже в среду наша сборная проиграла Румынии (17:22), упустив возможность досрочно выйти в следующий раунд. Теперь российским спортсменкам предстоит встреча с командой Норвегии, которая жаждет взять реванш у нашей сборной за поражение в полуфинале последней Олимпиады, прервавшее гегемонию скандинавок в мировом гандболе (норвежки выигрывали золото двух предыдущих Игр — Пекина-2008 и Лондона-2012).

9 декабря, 22.45. «Хельсинборг-Арена» (Хельсинборг, Швеция). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. «Олимпиакос» (Пирей, Греция) – УНИКС (Казань, Россия)

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В отличие от ЦСКА, уверенно лидирующего в регулярной части Евролиги и претендующего на сохранение титула лучшей баскетбольной команды Европы, у УНИКСа дела идут не очень хорошо. Казанская команда после 10 туров выиграла лишь три игры. Матч с «Олимпиакосом» может оказаться для подопечных Евгения Пашутина одним из последних шансов остаться в борьбе за попадание в плей-офф турнира.

9 декабря, 22.45. Арена The Peaceand Friendship Stadium (Пирей, Греция). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

Хоккей. Открытый чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Ак Барс» (Казань)

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Торпедо» и «Ак Барс» находятся на третьих местах в своих конференциях. Нижегородский клуб, в прошлом сезоне сумевший выбить в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит», на этот раз показывает впечатляющие результаты и в регулярном чемпионате КХЛ. Испортила настроение болельщикам волжан лишь четырехматчевая серия поражений в ноябре, что привело к заочному конфликту с публикой главного тренера команды Петериса Скудры. Он публично осудил болельщиков за то, что они покинули трибуны арены до финальной сирены одного из неудачных матчей. Сам латышский специалист лишь недавно отбыл дисквалификацию за конфликт с арбитром и теперь сможет с тренерской скамейки лично мотивировать свою команду на борьбу с возродившимся в этом сезоне «Ак Барсом». Команда Зинетулы Билялетдинова сумела преодолеть кризис прошлого сезона и летом провела омоложение состава, что позволило клубу из столицы Татарстана долгое время лидировать на Востоке, а сейчас уверенно преследовать магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

10 декабря, 17.00. Стадион «Нагорный» (Нижний Новгород). Прямая трансляция на телеканале КХЛ

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде

Фото: TASS/Imago

К четвергу Россия уже завоевала четыре медали на ЧМ в канадском Уинсоре, в том числе золото в смешанной эстафете 4 по 50 м вольным стилем. В завершающие дни основные надежды наших болельщиков могут быть связаны с лидерами сборной Владимиром Морозовым и Никитой Лобинцевым.

10–11 декабря, 02.25. Бассейн в Уинсоре (Онтарио, Канада). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

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