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В Псковской области задержали 20 т говяжьей печени из Германии

Крупную партию нелегального товара задержали из-за ряда нарушений

В Печорском районе Псковской области задержали 20 т замороженной говяжьей печени, перевозимой из Германии на Украину транзитом через Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Крупную партию нелегального товара задержали из-за ряда нарушений, после чего запрещенный товар был возвращен обратно, сообщает Псковское агентство информации.

Кроме того, специалисты фитосанитарного ведомства также пресекли ввоз в Невельский район трех крупных партий запрещенной продукции из Белоруссии. Перевозчики груза пытались ввести в регион почти 4 т яблок, мандаринов и хурмы и более 1 т картофеля. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарных сертификатов, после чего запрещенный груз вернули стране-экспортеру.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Псковской области задержали 20 т говяжьей печени из Германии

Крупную партию нелегального товара задержали из-за ряда нарушений

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