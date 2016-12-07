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Путин поручил обеспечить темпы роста экономики РФ выше мировых

План действий должно утвердить правительство России

Фото: TASS/AP/Ivan Sekretarev

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить темпы роста экономики РФ выше мировых.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019–2020 годов темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики», – говорится в поручении.

Кроме этого, кабмину поручено разработать меры по по улучшению делового климата и повышению результативности крупных инвестиционных проектов.

Отдельно отмечено, что необходимо наращивать объемы несырьевого экспорта и развивать малый и средний бизнес.

Отметим, что по прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие годы рост мировой экономики по рыночным обменным курсам будет находиться на среднегодовом уровне 2,7 процента.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Путин поручил обеспечить темпы роста экономики РФ выше мировых

Путин поручил обеспечить темпы роста экономики РФ выше мировыхПлан действий должно утвердить правительство России

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