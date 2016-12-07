Йылдырым: Турция не ставит целью свержение Асада

Военная операция Турции «Щит Евфрата» на территории Сирии не направлена на смену режима в Дамаске.

Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым в интервью.

«Операция под названием «Щит Евфрата» имеет единственную цель - ликвидировать все присутствующие в регионе террористические элементы», – цитирует «Интерфакс» главу турецкого кабмина.

Но при этом Йылдырым заметил, что нужно присмотреться, что важнее, судьба одного человека – президента Асада или Сирии.

Кроме того, премьер сообщил, что сирийскую проблематику он обсуждал и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Анкара и Москва часто говорят о будущем Сирии при условии сохранения ее территориального единства.

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