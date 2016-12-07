СМИ: Анархисты устроили беспорядки в Афинах

Анархисты устроили беспорядки в Афинах.

Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на органы правопорядка.

По данным полиции, несколько десятков человек забрасывали полицейских бутылками с горючей смесью и жгли пиротехнику.

При этом пострадал один сотрудник правоохранительных органов, сообщает «РИА Новости».

Акция посвящена памяти 15-летнего подростка-анархиста Алексиса Григоропулоса, застреленного полицией во время уличных беспорядков в 2008 году.

Полицейские, виновные в этом, получили разные сроки тюремного заключения. Несмотря на это, убийство оказалось настолько резонансным, что стало причиной массовых беспорядков, которые повторяются каждый год, 6 декабря.