Спрос на ипотеку в России снизился к концу 2016 года

Эксперты полагают, что в 2017 году россияне будут намного активнее брать ипотечные кредиты
В России в октябре текущего года общее количество и объемы новых ипотечных кредитов снизились на 8%. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанка). Отметим, что это происходит несмотря на то, что в преддверии последнего квартала 2016 года банки заметно смягчили условия по выдаче средств на покупку жилья.
По мнению экспертов, в следующем году россияне будут намного активнее брать ипотеку. Как сообщили «Известиям» в Центробанке, почти 70% банков ожидают повышения спроса на ипотечные кредиты уже в конце текущего года.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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