Спрос на ипотеку в России снизился к концу 2016 года

В России в октябре текущего года общее количество и объемы новых ипотечных кредитов снизились на 8%. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанка). Отметим, что это происходит несмотря на то, что в преддверии последнего квартала 2016 года банки заметно смягчили условия по выдаче средств на покупку жилья.



По мнению экспертов, в следующем году россияне будут намного активнее брать ипотеку. Как сообщили «Известиям» в Центробанке, почти 70% банков ожидают повышения спроса на ипотечные кредиты уже в конце текущего года.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Россияне отложили спрос на ипотеку