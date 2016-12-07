Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Спрос на ипотеку в России снизился к концу 2016 года

Эксперты полагают, что в 2017 году россияне будут намного активнее брать ипотечные кредиты

В России в октябре текущего года общее количество и объемы новых ипотечных кредитов снизились на 8%. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на данные  Объединенного кредитного бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанка). Отметим, что это происходит несмотря на то, что в преддверии последнего квартала 2016 года банки заметно смягчили условия по выдаче средств на покупку жилья.

По мнению экспертов, в следующем году россияне будут намного активнее брать ипотеку. Как сообщили «Известиям» в Центробанке, почти 70% банков ожидают повышения спроса на ипотечные кредиты уже в конце текущего года. 

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Россияне отложили спрос на ипотеку  

Написать комментарий
Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Спрос на ипотеку в России снизился к концу 2016 года

Эксперты полагают, что в 2017 году россияне будут намного активнее брать ипотечные кредиты

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке