Поддержание уровня производственных мощностей обходится РФ в 3,9 трлн

В 3,5–3,9 трлн рублей в год обходится российской экономике поддержание имеющегося уровня производственных мощностей. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на оценку Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в связи с недавней публикацией Счетной палаты о том, что износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. Отмечается, что выход показателя за эти пределы недопустим. В связи с этим государство и компании прикладывают массу усилий для его удержания.

В Министерстве экономического развития «Известиям» подтвердили корректность расчетов ВШЭ. Значительное снижение уровня износа будет стоить триллионы рублей, которых еще нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса, не решающегося на значительные вложения в производственные мощности в связи с ожиданием стабилизации экономики.

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Много тратить, чтобы устоять на месте