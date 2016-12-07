Поддержание уровня производственных мощностей обходится РФ в 3,9 трлн

Значительное снижение уровня износа будет стоить триллионы рублей, которых еще нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса
В 3,5–3,9 трлн рублей в год обходится российской экономике поддержание имеющегося уровня производственных мощностей. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на оценку Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в связи с недавней публикацией Счетной палаты о том, что износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. Отмечается, что выход показателя за эти пределы недопустим. В связи с этим государство и компании прикладывают массу усилий для его удержания.
В Министерстве экономического развития «Известиям» подтвердили корректность расчетов ВШЭ. Значительное снижение уровня износа будет стоить триллионы рублей, которых еще нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса, не решающегося на значительные вложения в производственные мощности в связи с ожиданием стабилизации экономики.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.