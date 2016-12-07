Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Поддержание уровня производственных мощностей обходится РФ в 3,9 трлн

Значительное снижение уровня износа будет стоить триллионы рублей, которых еще нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса

В 3,5–3,9 трлн рублей в год обходится российской экономике поддержание имеющегося уровня производственных мощностей. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на оценку Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в связи с недавней публикацией Счетной палаты о том, что износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. Отмечается, что выход показателя за эти пределы недопустим. В связи с  этим государство и компании прикладывают массу усилий для его удержания. 

В Министерстве экономического развития «Известиям» подтвердили корректность расчетов ВШЭ. Значительное снижение уровня износа будет стоить триллионы рублей, которых еще нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса, не решающегося на значительные вложения в производственные мощности в связи с ожиданием стабилизации экономики.    

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Много тратить, чтобы устоять на месте  

Написать комментарий
Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Поддержание уровня производственных мощностей обходится РФ в 3,9 трлн

Значительное снижение уровня износа будет стоить триллионы рублей, которых еще нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке