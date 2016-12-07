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ЕСА: Украина – самая коррумпированная страна Европы

Европейский суд аудиторов (ЕСА) считает результаты реформ Киева хрупкими

Украина – самая коррумпированная страна Европы.

На это указал Европейский суд аудиторов (ЕСА) в своем отчете.

«Несмотря на усилия по проведению реформ, Украина все еще воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе», - цитирует документ ТАСС.

Аудиторы рассматривали состояние дел с 2007 по 2015 год, но не смотря на усиление борьбы с коррупцией в 2011 и 2014 году, результаты «еще предстоит увидеть».

При этом аудиторы рекомендовали Еврокомиссии и внешнеполитической службе Евросоюза сфокусироваться на управлении государственными финансами Украины и контроле над финансовой помощью.

По мнению ЕСА угрозы реформам несет и низкий уровень зарплаты в стране, открывающий возможности для коррупции.

По данным отчета аудиторов, уже оказанная финансовая помощь ЕС Украине составила 1,6 млрд евро в грантах и еще 3,4 млрд евро в виде макрофинансовых кредитов.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

ЕСА: Украина – самая коррумпированная страна Европы

Европейский суд аудиторов (ЕСА) считает результаты реформ Киева хрупкими

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