ЕСА: Украина – самая коррумпированная страна Европы

Европейский суд аудиторов (ЕСА) считает результаты реформ Киева хрупкими
Украина – самая коррумпированная страна Европы.
На это указал Европейский суд аудиторов (ЕСА) в своем отчете.
«Несмотря на усилия по проведению реформ, Украина все еще воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе», - цитирует документ ТАСС.
Аудиторы рассматривали состояние дел с 2007 по 2015 год, но не смотря на усиление борьбы с коррупцией в 2011 и 2014 году, результаты «еще предстоит увидеть».
При этом аудиторы рекомендовали Еврокомиссии и внешнеполитической службе Евросоюза сфокусироваться на управлении государственными финансами Украины и контроле над финансовой помощью.
По мнению ЕСА угрозы реформам несет и низкий уровень зарплаты в стране, открывающий возможности для коррупции.
По данным отчета аудиторов, уже оказанная финансовая помощь ЕС Украине составила 1,6 млрд евро в грантах и еще 3,4 млрд евро в виде макрофинансовых кредитов.
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