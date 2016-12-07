Трамп уволил сотрудника за распространение слухов о Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп избавился от члена переходной команды из-за ложной информации в отношении Хиллари Клинтон.

Об этом заявило издание New York Times.

Сын генерала-лейтенанта Майкла Флинна ретвитил фейковую информацию, что экс-госсекретарь занимается сексуальной эксплуатацией детей и отказался ее опровергать, сообщает «РИА Новости».

Скандал разразился после того, как в упомянутую в фейковой новости пиццерию явился человек с автоматом, чтобы разобраться с якобы педофилами.

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