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Против приморских чиновников завели дело по «дальневосточному гектару»

В конце ноября стало известно, что прокуратура начала проверку после полученных жалоб на ненадлежащее рассмотрение заявок на предоставление «дальневосточного гектара»

В отношении чиновников, которые допустили волокиту при рассмотрении заявок на выдачу «дальневосточного гектара» в Зарубино Приморского края, возбуждены административные дела. 

«Особо отличилась администрация Зарубинского городского поселения, которой нарушены сроки рассмотрения свыше 300 заявлений о предоставлении «дальневосточного гектара». С целью восстановления прав граждан прокурором Хасанского района внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях»,— приводит «РИА Новости» слова прокурора региона Сергея Бессчасного.

Ранее стало известно, что глава Зарубинского городского поселения Хасанского района Михаил Тагунов ушел в отставку в связи со срывом работы по «дальневосточному гектару». Как позже заявил Тагунов, уполномоченный орган поселения регулярно срывал сроки рассмотрения заявлений граждан. 

По словам главы Хасанского района, отставка Тагунова произошла по многим причинам, включая реализацию закона о «дальневосточном гектаре».

Напомним, в Зарубино поступило свыше 300 заявок на получение гектара, и, по заявлениям райадминистрации, «работа по их рассмотрению велась ненадлежащим образом». 

В конце прошлого месяца стало известно, что прокуратура начала проверку после полученных жалоб на ненадлежащее рассмотрение заявок на предоставление «дальневосточного гектара» в Хасанском районе Приморского края.  

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Против приморских чиновников завели дело по «дальневосточному гектару»

В конце ноября стало известно, что прокуратура начала проверку после полученных жалоб на ненадлежащее рассмотрение заявок на предоставление «дальневосточного гектара»

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