Трамп пообещал прекратить урезание военного бюджета США

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить урезание военного бюджета.

Об этом он заявил, выступая перед сторонниками во вторник, 6 декабря.

«Я намерен попросить Конгресс прекратить секвестр военного бюджета», – цитирует Трампа «РИА Новости».

Ранее, в США был принят закон, согласно которому с 2011 года бюджет оборонного ведомства должен был сокращаться в течение 10 лет.

Трамп хочет снять эти ограничения, но для этого ему необходима помощь Конгресса США, в котором большинство является его однопартийцами – республиканцами.

Некоторые эксперты утверждают, что при Трампе военный бюджет может вырасти на 20% – до $700 млн.

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