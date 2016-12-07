Конгрессмены США просят Обаму рассказать им о хакерах из России

Депутаты Палаты представителей Конгресса США направили письмо президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме в котором попросили его провести для них закрытые брифинги по теме влияния, якобы оказанного хакерами из России на ход американских выборов главы государства.

«С целью выработки Конгрессом адекватных ответных мер мы хотели бы, чтобы у всех его членов было общее понимание относительно осведомленности американского разведывательного сообщества о российском участии в этих попытках повлиять на наши выборы», - приводит ТАСС текст послания.

В своем письме конгрессмены также просят «проведение секретных брифингов, на которых будут представлены детальные сведения о лицах из России», которые, по мнению депутатов, осуществляют кибератаки «против американских политических организаций». Кроме того, президента США просят рассказать «о публикациях электронных писем представителей кампании, полученных путем взлома, разоблачениях WikiLeaks, лживых новостях, распространенных с целью ввести в заблуждение американских избирателей».

Ранее «Известия» писали, что группа американских сенаторов-демократов обратилась к президенту США Бараку Обаме с просьбой раскрыть сведения, касающиеся якобы влияния правительства России на выборы президента.

Напомним, в июле сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США, ответственность за взлом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0.

Окружение Хиллари Клинтон считает, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры. Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер заявили, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия.

Отметим, что РФ неоднократно опровергала свою причастность к кибератакам. Так, посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что власти Штатов не предоставили России никаких доказательств хакерских атак на их организации, якобы совершенных российскими хакерами.