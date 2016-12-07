Верховный суд США стал на сторону Samsung в споре с Apple.

Об этом говорится в судебном постановлении.

«Вернуть дело в нижестоящую инстанцию», – цитирует вердикт ТАСС.

Правда, судьи не отрицают того факта, что некоторые элементы дизайна южнокорейского производителя смартфонов похожи на запатентованные компанией из Купертино.

Samsung пока рано праздновать победу – дело вернулось в Апелляционный суд для определения новой суммы штрафа.

Первоначально Apple требовала взыскать с южнокорейского гиганта почти $1 млрд и юристам Samsung пришлось постараться, чтобы снизить эту сумму более чем вполовину.

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