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Украина будет председательствовать в СБ ООН с февраля 2017 года

Украина является одним из 10 непостоянных членов Совета безопасности Всемирной организации

В феврале 2017 года Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Информацию об этом распространила Всемирная организация в своем аккаунте в социальной сети Twitter. 

«В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко займет кресло председателя СБ ООН», - сказано в сообщении.

В Совет Безопасности входят 15 членов Организации. Великобритания, Россия, Китай, Франция и США являются постоянными членами Совбеза ООН. Еще 10 непостоянных членов выбирает Генассамблея сроком на два года. Ежегодно проводится замена пяти из десяти непостоянных членов. 

Отметим, что Украина является одним из 10 непостоянных членов Совета безопасности Всемирной организации.   

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Украина будет председательствовать в СБ ООН с февраля 2017 года

Украина является одним из 10 непостоянных членов Совета безопасности Всемирной организации

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