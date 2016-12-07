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МИД Польши: заседание совета РФ—НАТО может пройти в этом месяце

Министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский сообщил, что в России понимают смысл таких встреч иначе, чем в организации

В МИД Польши заявили о возможности проведения очередного Совета Россия—НАТО уже в этом месяце. Об этом заявил министр иностранных дел государства Витольд Ващиковский.

После встречи глав МИД НАТО он сообщил журналистам, что есть планы провести встречу уже в декабре.

«Мы за то, чтобы такие встречи проводились циклично, но мы анализируем, будут ли они приводить к чему-то конкретному или станут только фикцией, рутинными действиями», — цитирует Ващиковского ТАСС. Он подчеркнул, что собирается задать этот вопрос на переговорах с партнерами по НАТО и понять, к чему, по мнению альянса, должен привести диалог с Москвой.

Ващиковский также выразил точку зрения, что Россия понимает смысл Совета не так, как НАТО. В Москве полагают, что это не обмен мнениями, а совместное принятие решений, заявил польский министр.

«Пока РФ не является — и еще долго не будет являться — членом НАТО, у нее нет права совместно с альянсом принимать решения о его действиях», — заявил Ващиковский.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

МИД Польши: заседание совета РФ—НАТО может пройти в этом месяце

Министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский сообщил, что в России понимают смысл таких встреч иначе, чем в организации

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