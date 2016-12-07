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Пассажирское судно затонуло в Аденском заливе

На борту находились 60 пассажиров

В Аравийском море могли утонуть не менее 60 граждан Йемена — пассажирское судно затонуло близ острова Сокотра в Аденском заливе.

В числе пассажиров были женщины и дети. Судно затонуло примерно в 40 км от западного побережья Сокотры.

Известно, что судно направлялось на остров из административного центра йеменской провинции Хадрамаут (город Эль-Мукалла). Через некоторое время после того, как корабль покинул порт, связь между ним и береговыми службами была потеряна, передает ТАСС.

Власти Хадрамута начали спасательную операцию близ острова. Известно, что к настоящему моменту удалось спасти двух человек, о судьбах остальных пока информации нет.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Пассажирское судно затонуло в Аденском заливе

На борту находились 60 пассажиров

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