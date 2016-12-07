В КНР заблокировали 4,5 тыс. интернет-ресурсов за непристойный контент

Управление по вопросам киберпространства Китая заблокировало 4,5 тыс. интернет-ресурсов, а также приостановило работу 3,1 тыс. программ из-за распространения в сегменте интернета КНР файлов с непристойным содержанием.

«Жалобы на наличие сцен насилия и непристойного, вульгарного содержания стали причиной закрытия (ресурсов)», - приводит агентство Синьхуа текст доклада ведомства.

В документе также сказано, что Управление продолжит свою работу «в этом направлении и призывает интернет-пользователей оказать поддержку в сохранении правопорядка в киберпространстве».

Как передает информагентство, с 8 декабря этого года будут действовать новые правила работы интернет-ресурсов, которые распространяют потоковое мультимедиа в Китае. Согласно этим предписаниям, провайдеры должны гарантировать, что транслируемый ими контент не несет в себе угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Напомним, работники службы по надзору за порнографическими и незаконными публикациями неоднократно сообщали, что в последнее время участились случаи, когда файлы соответствующего содержания распространялись под видом онлайн-игр и потокового мультимедиа.

Ранее «Известия» писали, что новое программное обеспечение (ПО), позволяющее третьей стороне осуществлять цензуру новостных лент пользователей, создано специалистами Facebook. Руководитель Facebook Марк Цукерберг заинтересован в работе соцсети на территории материкового Китая — это и могло стать причиной разработки программ.



Новое ПО позволит китайской компании, которая выступит партнером соцсети и третьей стороной, осуществлять цензуру в соответствии с законодательством страны. С помощью программ можно скрыть или удалить посты со страниц групп, сообществ или пользователей.