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Самая холодная ночь с начала осенне-зимнего сезона прошла в Москве

Температура в столице опустилась до -13,7 градуса

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона — температура воздуха опустилась до -13,7 градусов.

Такие данные приводит базовая городская метеостанция на ВДНХ, передает «Интерфакс».

В Московской области ночью было еще холоднее — в Дмитрове температура опустилась до -17,1 градуса.

Предыдущий температурный минимум синоптики отметили в столице 30 ноября — тогда воздух остыл до -13,6 градуса.

Однако до рекорда еще далеко — самым холодным 7 декабря стал день в 1959 году, когда термометры показали -31,3 градуса.

Сегодня днем, по прогнозам синоптиков в Москве будет до -7—9 градусов, такая же температура сохранится ночью. Уже в четверг в столице начнется потепление, днем ожидается от нуля до -2 градусов, возможен снег и метель.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Самая холодная ночь с начала осенне-зимнего сезона прошла в Москве

Температура в столице опустилась до -13,7 градуса

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