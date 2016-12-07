Автоматы Калашникова начнут производить в Венесуэле

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в Венесуэле уже решены проблемные вопросы касательно строительства завода по производству автоматов АК-103, предприятие заработает в 2019 году.

«Мы планируем, что в 2019 году в полную силу заработает уже завод по производству автоматов АК-103 и боеприпасов к ним», — цитирует зампреда правительства РФ ТАСС.

Рогозин также подчеркнул, что российское оборудование почти полностью поставлено в Венесуэлу. «Все станки находятся здесь уже на ответственном хранении», — заверил вице-премьер.

Он добавил, что в ходе реализации этого проекта возникла необходимость сменить подрядчика.

«Здание не готово. Сейчас мы выбрали венесуэльских подрядчиков, которые достроят это все. Здание примерно наполовину построено, окон нет, дверей нет, света стабильного и т.д. Это все венесуэльцами будет закончено», — резюмировал Рогозин.