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Микрокомпьютер на отечественном процессоре собрали в Томске

Он размером с визитную карточку и гораздо производительнее своих зарубежных аналогов

Одноплатный микрокомпьютер на базе российского процессора собрали в Томске.

Как объясняют специалисты компании «Интек», сейчас самой популярной платформой для Интернета Вещей является Arduino. Это микрокомпьютер размером с визитку, простой в использовании настолько, что даже школьники могут освоить на нем азы программирования. Однако он сильно ограничен в производительности.  

У российской разработки, которая действует на базе процессора «Миландр», производительность гораздо выше. В MilestoneCompact заложен базовый набор библиотек и несколько шаблонных проектов. Таким образом, в самые сжатые сроки можно запустить плату и "с нуля" реализовать проект на ее основе, сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу инновационных организаций Томска.  

Новый компьютер можно использовать в малой промышленной автоматизации и в инновационном творчестве. MilestoneCompact может помочь в «сборке» умного дома, без больших финансовых затрат.

Первым устройство купил производитель микропроцессоров "Миландр", которые стоят в основе микроплаты.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Микрокомпьютер на отечественном процессоре собрали в Томске

Он размером с визитную карточку и гораздо производительнее своих зарубежных аналогов

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