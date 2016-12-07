Микрокомпьютер на отечественном процессоре собрали в Томске

Одноплатный микрокомпьютер на базе российского процессора собрали в Томске.



Как объясняют специалисты компании «Интек», сейчас самой популярной платформой для Интернета Вещей является Arduino. Это микрокомпьютер размером с визитку, простой в использовании настолько, что даже школьники могут освоить на нем азы программирования. Однако он сильно ограничен в производительности.

У российской разработки, которая действует на базе процессора «Миландр», производительность гораздо выше. В MilestoneCompact заложен базовый набор библиотек и несколько шаблонных проектов. Таким образом, в самые сжатые сроки можно запустить плату и "с нуля" реализовать проект на ее основе, сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу инновационных организаций Томска.

Новый компьютер можно использовать в малой промышленной автоматизации и в инновационном творчестве. MilestoneCompact может помочь в «сборке» умного дома, без больших финансовых затрат.



Первым устройство купил производитель микропроцессоров "Миландр", которые стоят в основе микроплаты.