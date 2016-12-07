На «морозные каникулы» ушли несколько районов Коми

Центральная часть Республики Коми замерзает.



Школы нескольких районов объявили каникулы для учащихся с 1-го по 8-й класс. Речь идет о Сысольском, Удорском, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также Вуктыле, сообщает ИА «Комиинформ».

Между тем синоптики предупреждают о небывалых морозах в ближайшие несколько дней. В северных районах региона возможно понижение температуры до минус 42 градусов. Сейчас в Коми поступает холодный воздух с севера Сибири.