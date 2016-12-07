В центре Мурманска горит караоке-бар

Пожар произошел в караоке-баре в Мурманске. Около 5 часов утра стали поступать первые сообщения о том, что горит двухэтажная деревянная постройка на проспекте Ленина.



По состоянию на 9 часов утра пожар еще не был потушен. Об этом сообщает агентство «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области. Пока не уточняется, есть ли пострадавшие.

Жители Мурманска пишут в соцсетях о том, что во время пожара были слышны взрывы.



«Ребята пожарные поливают ту часть, где бар, чтобы хоть что-то спасти. Середина вся выгорела», — сообщают очевидцы.

Движение транспорта на месте происшествия затруднено. Подробности уточняются.