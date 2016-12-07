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В центре Мурманска горит караоке-бар

Он расположен в деревянной двухэтажной постройке

Пожар произошел в караоке-баре в Мурманске. Около 5 часов утра стали поступать первые сообщения о том, что горит двухэтажная деревянная постройка на проспекте Ленина.

По состоянию на 9 часов утра пожар еще не был потушен. Об этом сообщает агентство «Би-порт» со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области. Пока не уточняется, есть ли пострадавшие.

Жители Мурманска пишут в соцсетях о том, что во время пожара были слышны взрывы.

«Ребята пожарные поливают ту часть, где бар, чтобы хоть что-то спасти. Середина вся выгорела», — сообщают очевидцы.

Движение транспорта на месте происшествия затруднено. Подробности уточняются.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В центре Мурманска горит караоке-бар

Он расположен в деревянной двухэтажной постройке

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