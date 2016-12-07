Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Критик подал в суд на библиотеку за отказ выдать книгу Гитлера

Филолог также хотел почитать «Доктрину фашизма» авторства Бенито Муссолини, но в этом ему тоже было отказано

Филолог, литературный критик и постоянный читатель Российской национальной библиотеки (РНБ) Михаил Золотносов подал иск на РНБ за то, что сотрудники отказались выдать ему по требованию книги «Моя борьба» Адольфа Гитлера и «Доктрина фашизма» Бенито Муссолини.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению, передает «Лента.ру».

Золотоносов оспаривает ряд документов, в их числе — приказ директора РНБ «О работе с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских материалов».

Юрист пояснил, что существует федеральный список запрещенной литературы. «Здесь дело даже не в приказах директора. Золотоносов требует выдавать ему экстремистскую литературу, а библиотека не может нарушать федеральные законы», — заявил адвокат, представляющий интересы ответчика.

Золотоносов же пытается доказать, что в федеральных законах нет прямого запрета на выдачу вышеупомянутой литературы в библиотеке, поэтому в этом случае указания директора подменяют собой законы, а это уже грубое нарушение. Критик уверен, что выдача книги в библиотеке не может считаться распространением.

«О каком массовом распространении может идти речь, если специалистов, которым могут понадобиться эти книги, от силы несколько десятков человек?» — заявил филолог, подчеркнув, что литературоведам необходимы «библиографические сведения, комментарии, а иногда сами издания, если работа, условно, о переводных изданиях трудов того же Гитлера».

Книги «Моя борьба» и «Доктрина фашизма» запрещены в России на законодательном уровне с 2010 года.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Критик подал в суд на библиотеку за отказ выдать книгу Гитлера

Филолог также хотел почитать «Доктрину фашизма» авторства Бенито Муссолини, но в этом ему тоже было отказано

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке