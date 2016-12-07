Критик подал в суд на библиотеку за отказ выдать книгу Гитлера

Филолог, литературный критик и постоянный читатель Российской национальной библиотеки (РНБ) Михаил Золотносов подал иск на РНБ за то, что сотрудники отказались выдать ему по требованию книги «Моя борьба» Адольфа Гитлера и «Доктрина фашизма» Бенито Муссолини.



Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению, передает «Лента.ру».

Золотоносов оспаривает ряд документов, в их числе — приказ директора РНБ «О работе с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских материалов».

Юрист пояснил, что существует федеральный список запрещенной литературы. «Здесь дело даже не в приказах директора. Золотоносов требует выдавать ему экстремистскую литературу, а библиотека не может нарушать федеральные законы», — заявил адвокат, представляющий интересы ответчика.

Золотоносов же пытается доказать, что в федеральных законах нет прямого запрета на выдачу вышеупомянутой литературы в библиотеке, поэтому в этом случае указания директора подменяют собой законы, а это уже грубое нарушение. Критик уверен, что выдача книги в библиотеке не может считаться распространением.

«О каком массовом распространении может идти речь, если специалистов, которым могут понадобиться эти книги, от силы несколько десятков человек?» — заявил филолог, подчеркнув, что литературоведам необходимы «библиографические сведения, комментарии, а иногда сами издания, если работа, условно, о переводных изданиях трудов того же Гитлера».

Книги «Моя борьба» и «Доктрина фашизма» запрещены в России на законодательном уровне с 2010 года.