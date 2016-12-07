«Алмаз-Антей» подписал с Ираном соглашение в области аэронавигации

Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» подписал с крупнейшей иранской компанией Shiraz Electronics Industries соглашение о сотрудничестве в сфере совместных научных исследований, разработок, производства, поставок и обслуживания наземного и бортового гражданского оборудования и его составляющих для управления воздушным движением, связи, навигации и наблюдения.



Компания Shiraz Electronics Industries является крупнейшей в республике и входит в государственный холдинг Iran Electronics Industries.

«Целью соглашения является использование возможностей АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Shiraz Electronics Industries для развития аэронавигационной системы Исламской Республики Иран, а также продвижения результатов совместных научных исследований и разработок на рынки третьих стран», — отмечается в сообщении пресс-службы концерна, передает «Интерфакс».