Сбербанк в январе–ноябре увеличил чистую прибыль в 2,4 раза

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 11 месяцев 2016 года составила 483,2 млрд рублей, это в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Такие данные содержатся в отчетности кредитной организации по российским стандартам бухучета.

Для сравнения, весь банковский сектор заработал за январь–октябрь 714 млрд рублей.

Впрочем, несмотря на улучшение финансового результата, активы Сбербанка с начала текущего года сократились на 5,8% — до 21,8 трлн рублей. Портфель кредитов корпоративным клиентам просел на 3,2% и составил к началу декабря 11,9 трлн рублей. В то же время розничный ссудный портфель прибавил 4,4% и достиг 4,3 трлн рублей.

Ушли в минус и депозиты юрлиц. Корпорации забрали за 11 месяцев со счетов в Сбербанке 16,2% своих денег — таким образом, объем счетов юрлиц в кредитной организации составил на 1 декабря 5,7 трлн рублей. В то же время граждане нарастили объем своих сбережений в крупнейшей кредитной организации страны на 2,2% — до 11,1 трлн рублей.

Величина общего капитала равнялась 3,04 млрд рублей, прирост в ноябре составил 61 млрд рублей в основном за счет заработанной прибыли, говорится в материалах Сбербанка. Достаточность капитала (норматив Н1) подросла до 13% c 11,9% на начало года.



Расходы Сбербанка за 11 месяцев превысили 705 млрд рублей, увеличившись на 14,2% (в том числе с учетом расходов от валютной переоценки). Чистые доходы составили почти 1,3 трлн рублей.