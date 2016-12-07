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В Магнитогорске оштрафовали исправительную колонию

Ее руководство обвинили в загрязнении природы

Прокурорская проверка прошла в исправительной колонии ФКУ ИК-18 ГУФСИН в Магнитогорске.

Выяснилось, что руководство колонии не раз нарушало законодательство об охране окружающей среды.

Росприроднадзор оштрафовал замначальника колонии на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

В частности, во время осмотра территории на почве были найдены опасные отходы. В мусорные кучи были свалены шины, автомобильные покрышки, ржавые металлические листы, грязные бочки и ведра.

Начальнику исправительного учреждения вынесено прокурорское представление.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Магнитогорске оштрафовали исправительную колонию

Ее руководство обвинили в загрязнении природы

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