В Магнитогорске оштрафовали исправительную колонию

Прокурорская проверка прошла в исправительной колонии ФКУ ИК-18 ГУФСИН в Магнитогорске.



Выяснилось, что руководство колонии не раз нарушало законодательство об охране окружающей среды.



Росприроднадзор оштрафовал замначальника колонии на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

В частности, во время осмотра территории на почве были найдены опасные отходы. В мусорные кучи были свалены шины, автомобильные покрышки, ржавые металлические листы, грязные бочки и ведра.

Начальнику исправительного учреждения вынесено прокурорское представление.