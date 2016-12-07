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Пожар в самой большой колонии Татарстана локализован

Более 400 человек были эвакуированы с места происшествия

Пожар, возникший в казанской колонии № 2, локализован. Более 400 заключенных срочно были эвакуированы в другие корпуса.

Возгорание возникло около 7 утра в помещении, где хранятся личные вещи осужденных. Вспыхнувший пожар обнаружил работник колонии, который обходил территорию учреждения.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УФСИН РФ по Татарстану Инга Мазуренко, во время пожара в здании пострадал третий этаж. Здесь проживало около 100 осужденных. Они расселены по соседним корпусам.

Пожар охватил более 200 кв. м. Очаг возгорания локализовали прибывшие огнеборцы и пожарная часть колонии. В настоящий момент причина возгорания выясняется. По словам Инги Мазуренко, никто не пострадал.

Как сообщает ProKazan.ru, с территории колонии выехали две кареты скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

В старейшей колонии Татарстана содержится более 1,5 тыс. осужденных. В исправительном учреждении строгого режима пребывают люди, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Пожар в самой большой колонии Татарстана локализован

Более 400 человек были эвакуированы с места происшествия

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