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Арестован глава компании, в чьем лайнере разбились игроки «Шапекоэнсе»

Гендиректор «Ламиа» был задержан в Боливии

Генеральный директор авиакомпании «Ламиа» Густаво Варгас, чей самолет разбился с футболистами «Шапекоэнсе» на борту, был арестован в Боливии, сообщает Mirror.

Причиной ареста послужили материалы, полученные в ходе расследования авиакатастрофы, свидетельствующие о том, что самолет рухнул из-за нехватки топлива.

Вместе с Варгасом задержали еще нескольких сотрудников авиакомпании, а из офиса организации изъяли документы, необходимые для продолжения расследования трагедии.

Напомним, 29 ноября самолет авиакомпании «Ламиа» потерпел крушение в Колумбии. На борту лайнера находились 77 человек, среди них — 22 футболиста «Шапекоэнсе». Выжить в авиакатастрофе удалось всего шестерым.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Арестован глава компании, в чьем лайнере разбились игроки «Шапекоэнсе»

Гендиректор «Ламиа» был задержан в Боливии

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