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Работу кафе «Му-му» в Москве приостановили из-за отравления детей

После питания в сетевом заведении на Нахимовском проспекте 16 школьников из Калининграда попали в больницу

Работу одного из сетевых московских кафе «Му-му» пришлось приостановить после массового отравления школьников из Калининграда. 16 детей сняли с поезда Москва–Калининград и госпитализировали. Нарушения обнаружили еще в двух заведениях сети, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«Приостановлена работа кафе «Му-му» на Нахимовском проспекте, а все материалы по приостановлению деятельности переданы в Черемушкинский районный суд», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Школьников сняли с поезда в Смоленске и с признаками отравления отвезли в больницу. 

После произошедшего эксперты Роспотребнадзора проверили все столичные заведения, где питались дети.

Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в кафе на проспекте Мира. А у двух работников «Му-му» в Малом Гнездниковском переулке обнаружили норовирус (инфекционное заболевание с симптомами отравления). Компанию и ее сотрудников привлекли к административной ответственности, сообщает телеканал «360».

В пресс-службе ведомства отметили, что также опечатано помещение столовой ООО «Караван-палас» на Мосфильмовской улице при отеле, где группа детей из Калининграда останавливалась.

Материалы переданы в Никулинский районный суд Москвы на приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Оснований для проверок кафе «Му-му» и других точек общественного питания пока нет, сообщили в ведомстве.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Работу кафе «Му-му» в Москве приостановили из-за отравления детей

После питания в сетевом заведении на Нахимовском проспекте 16 школьников из Калининграда попали в больницу

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