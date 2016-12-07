Власти Москвы планируют постоянно расширять зону платной парковки

Зона платной парковки в Москве будет постоянно точечно расширяться, заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Точечное расширение платной парковки в Москве будет продолжаться. Это не какие-то районы, это какие-то участки улично-дорожной сети, 1–2–3–5 мест, кусочек улицы или прочее. Эта тенденция будет постоянной», — сказал чиновник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ликсутов подчеркнул, что на каждое платное место, которое было введено в городе, есть решение муниципальных депутатов, а все протоколы решений опубликованы на сайте департамента.

Ранее сообщалось, что с 26 декабря платные парковки появятся еще на 206 улицах Москвы, в местах наибольшего притяжения автомобилей.

Плату за парковку ввели в столице в ноябре 2013 года.