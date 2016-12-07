Бренд «Тамбовский волк» признали народным достоянием

Бренд «Тамбовский волк» признан народным достоянием. Решение вынес суд по интеллектуальным правам.



Таким образом, это стало уже третьим отказом в иске предпринимателю Николаю Хомутову, который зарегистрировал исключительное право на этот товарный знак. Его признали нарушителем запрета на недобросовестную конкуренцию.

Как напоминает ИА «Онлайн Тамбов.ру», несколько лет назад Хомутов зарегистрировал бренд «Тамбовский волк», зная, что он широко используется при торговле сувенирной продукцией.



После этого предприниматель направил претензии в адрес хозяйствующих субъектов и обратился в областной арбитраж за компенсацией.



В УФАС Хомутову заявили, что тамбовский волк — персонаж из регионального фольклора, это выражение, которое имеет экономическую и культурную значимость для местных жителей. Однако бизнесмена это не остановило от продолжения судебного разбирательства.

Выражение «тамбовский вол» впервые прозвучало в художественном фильме «Дело Румянцева». После этого оно стало крылатым.

В этом году Тамбов — новогодняя столица России, а тамбовский волк — главный символ праздника.