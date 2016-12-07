В Твери вынесен приговор по делу об ограблении банка на 7 млн рублей

В Центральном районном суде в Твери огласили приговор по делу об ограблении банка. 59-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима.

Как напоминает ИА «Твериград», в августе этого года в городе был ограблен банк «Воронеж». В отделение зашел мужчина в кепке. Угрожая ножом кассиру, он забрал из банка более 7 млн рублей. Момент ограбления попал на видео и был выложен в интернет.

Грабителя удалось задержать в Смоленске. Во время обыска в квартире нашли пневматический пистолет, $25,5 тыс., €9 тыс. наличными.



Позже выяснилось, что этот же человек причастен к ограблению еще одного банка. Оттуда он забрал 706 тыс. рублей.