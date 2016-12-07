Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Кадырова прооперировали после травмы, полученной на боксерском ринге

Политик уже заявил, что остался очень доволен больницей в Грозном

Главу Чечни Рамзана Кадырова прооперировали в одной из больниц Грозного после того, как он получил травму во время тренировки на боксерском ринге.

Об этом сам Кадыров сообщил в своем Instagram.

«Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен. Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары. Это было не так!» — поделился глава Чечни со своими подписчиками.

Он добавил, что медики устранили последствия травм, полученных им на ринге.

Кадыров также рассказал, что для него нет ничего труднее, чем попасть в больницу в качестве пациента, однако каждый должен следить за своим здоровьем, подчеркнул политик.

«После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой снова говорю, что наши врачи самые лучшие, умелые, опытные!» — заверил Кадыров, выразив медикам благодарность за успешно проведенную операцию.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Кадырова прооперировали после травмы, полученной на боксерском ринге

Политик уже заявил, что остался очень доволен больницей в Грозном

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке