Кадырова прооперировали после травмы, полученной на боксерском ринге

Главу Чечни Рамзана Кадырова прооперировали в одной из больниц Грозного после того, как он получил травму во время тренировки на боксерском ринге.

Об этом сам Кадыров сообщил в своем Instagram.

«Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен. Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары. Это было не так!» — поделился глава Чечни со своими подписчиками.

Он добавил, что медики устранили последствия травм, полученных им на ринге.

Кадыров также рассказал, что для него нет ничего труднее, чем попасть в больницу в качестве пациента, однако каждый должен следить за своим здоровьем, подчеркнул политик.

«После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой снова говорю, что наши врачи самые лучшие, умелые, опытные!» — заверил Кадыров, выразив медикам благодарность за успешно проведенную операцию.

