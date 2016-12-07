В Петербурге угнали BMW, но деньги из машины брать не стали

В Санкт-Петербурге злоумышленник угнал дорогостоящий автомобиль марки BMW. В момент инцидента в нем находилось 2,5 млн рублей. Когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину, сумка с деньгами оказалась нетронутой.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел накануне днем. Машина стоимостью около 1 млн рублей была припаркована возле дома на Владимирском проспекте.

Автомобиль удалось обнаружить уже вечером. Полицейские вернули его и сумку с деньгами водителю.