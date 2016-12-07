Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Петербурге угнали BMW, но деньги из машины брать не стали

Как выяснилось, в автомобиле находилась сумма, почти вдвое превышающая его стоимость

В Санкт-Петербурге злоумышленник угнал дорогостоящий автомобиль марки BMW. В момент инцидента в нем находилось 2,5 млн рублей. Когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину, сумка с деньгами оказалась нетронутой.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел накануне днем. Машина стоимостью около 1 млн рублей была припаркована возле дома на Владимирском проспекте.

Автомобиль удалось обнаружить уже вечером. Полицейские вернули его и сумку с деньгами водителю.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Петербурге угнали BMW, но деньги из машины брать не стали

Как выяснилось, в автомобиле находилась сумма, почти вдвое превышающая его стоимость

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке