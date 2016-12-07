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В Приморье возбудили 9 уголовных дел за махинации с землями Минобороны

Фигурантами дел стали сотрудники Владивостокского лесничества во главе с руководством

Во Владивостоке за махинации с землями Минобороны военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) возбудила девять уголовных дел в отношении сотрудников Владивостокского лесничества. Среди фигурантов дела — руководство учреждения и ряд гражданских лиц, сообщили в военном ведомстве.

По данным РИА PrimaMedia, уголовные дела возбудили в отношении главы городского лесничества, его заместителя и нескольких гражданских, которые мошенническим путем совместно осуществили отчуждение земельных участков общей площадью более 7 тыс. кв. м, общая стоимость которых оценивается на сумму свыше 22 млн рублей. Уточняется, что речь идет об отчуждении земель Владивостокского лесничества.

К настоящему времени все сотрудники уволены, расследование дел продолжается.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Приморье возбудили 9 уголовных дел за махинации с землями Минобороны

Фигурантами дел стали сотрудники Владивостокского лесничества во главе с руководством

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