В Приморье возбудили 9 уголовных дел за махинации с землями Минобороны

Во Владивостоке за махинации с землями Минобороны военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) возбудила девять уголовных дел в отношении сотрудников Владивостокского лесничества. Среди фигурантов дела — руководство учреждения и ряд гражданских лиц, сообщили в военном ведомстве.

По данным РИА PrimaMedia, уголовные дела возбудили в отношении главы городского лесничества, его заместителя и нескольких гражданских, которые мошенническим путем совместно осуществили отчуждение земельных участков общей площадью более 7 тыс. кв. м, общая стоимость которых оценивается на сумму свыше 22 млн рублей. Уточняется, что речь идет об отчуждении земель Владивостокского лесничества.

К настоящему времени все сотрудники уволены, расследование дел продолжается.