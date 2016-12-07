Российские пловцы выиграли «золото» в чемпионате мира

Мужская сборная России заняла 1-е место в первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Турнир проходил в канадском Виндзоре.

Золотые медали достались Владимиру Морозову, Никите Лобинцеву, Михаилу Вековищеву и Александру Попкову. Они справились с эстафетой за 3.05,90 мин.

Второе место заняла Франция с отставанием 1,45 мин., третье – США с отставанием 1,86 мин, сообщает «Спорт-Экспресс».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

