Уборку снега в Вологде контролируют при помощи системы ГЛОНАСС

Качество уборки снега в Вологде контролируют в режиме реального времени. Городские власти заключили контракт с компанией, чья снегоуборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС.



Система в режиме реального времени передает всю информацию в департамент городского хозяйства вологодской администрации. ГЛОНАСС установлена на 31 машине. Городские власти в любой момент могут узнать, сколько транспортных средств работает на улицах. Они также могут выяснить маршрут, скорость движения и время работы каждой из них.



Как пишет Cpv.Ru, полученная информация позволяет городским властям оперативно реагировать на изменение ситуации.



Ежедневно на очистку от снега и посыпку городских улиц выходят 45 единиц техники. Из них 31 машина оснащена приемниками ГЛОНАСС. К концу декабря парк компании пополнит пять новых комбинированных дорожных машин со спутниковой системой.