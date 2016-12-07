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Уборку снега в Вологде контролируют при помощи системы ГЛОНАСС

Установленное в снегоуборочной технике оборудование в режиме реального времени передает всю информацию

Качество уборки снега в Вологде контролируют в режиме реального времени. Городские власти заключили контракт с компанией, чья снегоуборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС.

Система в режиме реального времени передает всю информацию в департамент городского хозяйства вологодской администрации. ГЛОНАСС установлена на 31 машине. Городские власти в любой момент могут узнать, сколько транспортных средств работает на улицах. Они также могут выяснить маршрут, скорость движения и время работы каждой из них.

Как пишет Cpv.Ru, полученная информация позволяет городским властям оперативно реагировать на изменение ситуации.

Ежедневно на очистку от снега и посыпку городских улиц выходят 45 единиц техники. Из них 31 машина оснащена приемниками ГЛОНАСС. К концу декабря парк компании пополнит пять новых комбинированных дорожных машин со спутниковой системой.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Уборку снега в Вологде контролируют при помощи системы ГЛОНАСС

Установленное в снегоуборочной технике оборудование в режиме реального времени передает всю информацию

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