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Спитакское землетрясение: гулкое эхо катастрофы

7 декабря 1988 года на северо-западе Армении произошло землетрясение, которое за 30 секунд стерло c лица земли город Спитак

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Гращенков

7 декабря 1988 года в 10.41 по Москве и 11.41 по местному времени на северо-западе Армении произошло землетрясение, которое за 30 секунд стерло c лица земли город Спитак (тогда, по официальным данным, в нем проживали 18 тыс. человек), унесло жизни более чем 25 тыс. человек и вывело из строя 40% промышленного потенциала Армянской Республики, перекроив не только судьбы сотен тысяч пострадавших, но и всю экономическую и промышленную карту страны.

Мощность 10 атомных бомб

Официально магнитуда спитакского землетрясения, также известного как ленинаканское (Ленинаканом называли в советские годы расположенный неподалеку город Гюмри), оценивается в 6,8–7,2. По словам специалистов, по мощности оно сопоставимо со взрывом 10 атомных бомб. Вызванная землетрясением волна дважды обогнула планету, а его отголоски были зафиксированы лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. В Армении же подземные толчки распространились на территорию с населением почти 1 млн человек, разрушив почти всю северную часть республики. Ощущали их также жители столицы — Еревана — и грузинского Тбилиси.

Фото: Фотохроника ТАСС

Помимо Спитака, в результате землетрясения были полностью разрушены 58 сел, частично — более 300 населенных пунктов, в том числе города Гюмри (бывший Ленинакан), Степанаван, Ванадзор (в советское время — Кировакан). Инвалидами остались почти 20 тыс. человек, еще 514 тыс. человек лишились крыши над головой.

Страшнее, чем Чернобыль

В день, когда произошло землетрясение, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв находился в США — сразу после того, как стало известно о произошедшем, он прервал свой визит и отправился в Армению. Кроме того, советский лидер практически сразу запросил гуманитарную помощь у мирового сообщества.

Пострадавшим районам помогали 111 стран, среди которых были в том числе Бельгия, Великобритания, ФРГ, Израиль и Франция. Однако наибольшее участие в ликвидации последствий приняли специалисты союзных республик. РСФСР и Москва в частности помогли разместить сотни семей, в одночасье лишившихся домов, — пострадавших размещали в пустующих квартирах из местных фондов, общежитиях и даже элитных гостиницах.

Фото: Фотохроника ТАСС

«Спитак оказался куда пострашнее Чернобыля! В Чернобыле ты схватил свою дозу — и будь здоров, ведь радиация — враг-невидимка. А тут — разорванные тела, стоны под руинами... Поэтому нашей главной задачей было не только помочь и вытащить из завалов живых, но и достойно похоронить погибших», — вспоминал позднее Николай Тараканов, руководивший работами по ликвидации последствий.

Некоторым участие в спасательных работах стоило жизни — так, при доставке помощи разбились два самолета — югославский и советский.

Вечерний выпуск программы «Время»

Спитакская трагедия обрела поистине национальные масштабы — впервые советское руководство, предпочитавшее не предавать огласке происходившие в стране катастрофы и стихийные бедствия, изменило традиции. Землетрясений аналогичной мощности в Советском Союзе не происходило почти четыре десятка лет, в Армении более мощное землетрясение последний раз произошло в 1268 году: хотя страна — тогда Армянская ССР — находится в сейсмически активной зоне, там преобладают неглубокие толчки небольшой мощности.

7 декабря происходящему в Армении был полностью посвящен вечерний выпуск программы «Время». Работа комиссии по ликвидации последствий, которую возглавил председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, освещалась в прямом эфире.

Землетрясение и карабахский вопрос

Стихийное бедствие на время отодвинуло волнения другого характера: между Арменией и Азербайджаном, на тот момент — двумя советскими республиками, именно в том году с особой остротой встал карабахский вопрос. В Армении была создана группа «Карабах», выступавшая за передачу спорного района в состав республики. Конфликты достигли такого уровня, что незадолго до катастрофы часть азербайджанцев, проживавших в селениях на северо-западе своей страны, покинула свои дома и переехала в Азербайджан — возможно, именно эта, вынужденная, мера многим из них позднее спасла жизни.

Фото: Фотохроника ТАСС/Юрий Лизунов, Александр Чумичев

С вопросами о принадлежности Карабаха жители Армении обращались к Михаилу Горбачёву и во время его визита в республику в рамках ликвидации последствий землетрясения. Советский лидер к этим вопросам был не готов — и несмотря на все его усилия, предпринятые по помощи пострадавшей республике, спасителем в памяти местного населения остался в первую очередь Николай Рыжков.

Эхо длиною почти в три десятилетия

С момента трагедии прошло 28 лет. Большая часть пострадавшей от землетрясения территории восстановлена — хотя на прежний уровень бывший промышленный центр страны так и не вышел.

О трагедии напоминают остовы разрушенных фабрик, больница и отель в Гюмри, открытые немцами в рамках программы помощи еще в те годы, и дома-времянки. Некоторые из пострадавших ждут помощи и нового жилья до сих пор — к 2013 году, к 25-й годовщине спитакского землетрясения, ключи от нового жилья еще не получили около 1 тыс. пострадавших.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Спитакское землетрясение: гулкое эхо катастрофы

Спитакское землетрясение: гулкое эхо катастрофы 7 декабря 1988 года на северо-западе Армении произошло землетрясение, которое за 30 секунд стерло c лица земли город Спитак

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