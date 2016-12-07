В Химках задержан мужчина, избивший фельдшера скорой помощи

В подмосковных Химках сотрудники полиции задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение об избиении медика у дома № 70 на улице Молодежной в городском округе Химки поступило в 04.00. Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину 1989 года рождения, который напал на врача «скорой», бригада которой приехала к нему на вызов. Хозяин квартиры набросился на фельдшера и нанес ему телесные повреждения. Как сообщает ТАСС, скорая помощь прибыла к мужчине, который ранил сам себя в ногу из травматического пистолета. От врача он потребовал немедленно извлечь пулю, не желая для этого ехать в больницу. Получив отказ, мужчина принялся его избивать.

Пострадавший фельдшер скорой помощи госпитализирован, его состояние уточняется. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента, сообщает РИАМО.

