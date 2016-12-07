Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Химках задержан мужчина, избивший фельдшера скорой помощи

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента

В подмосковных Химках сотрудники полиции задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение об избиении медика у дома № 70 на улице Молодежной в городском округе Химки поступило в 04.00. Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину 1989 года рождения, который напал на врача «скорой», бригада которой приехала к нему на вызов. Хозяин квартиры набросился на фельдшера и нанес ему телесные повреждения. Как сообщает ТАСС, скорая помощь прибыла к мужчине, который ранил сам себя в ногу из травматического пистолета. От врача он потребовал немедленно извлечь пулю, не желая для этого ехать в больницу. Получив отказ, мужчина принялся его избивать.

Пострадавший фельдшер скорой помощи госпитализирован, его состояние уточняется. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента, сообщает РИАМО.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Химках задержан мужчина, избивший фельдшера скорой помощи

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке