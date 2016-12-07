Следственные органы ищут свидетелей крушения вертолета под Алуштой

Это необходимо для восстановления полной картины произошедшего
Следственный комитет обратился к жителям Крыма, которые стали свидетелями крушения вертолета Robinson R44 под Алуштой.
Следователи рассчитывают получить дополнительную информацию о ЧП, а также фото- и видеозаписи момента падения машины. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу крымского Следственного комитета.
Как писали «Известия», вертолет американского производства марки Robinson R-44 разбился 28 ноября в 7 км от Алушты. Погибли трое человек, в том числе известный продюсер, глава кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов.
Полет самолета был санкционирован Росавиацией.
По факту случившегося заведено уголовное дело.