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Следственные органы ищут свидетелей крушения вертолета под Алуштой

Это необходимо для восстановления полной картины произошедшего

Следственный комитет обратился к жителям Крыма, которые стали свидетелями крушения вертолета Robinson R44 под Алуштой.

Следователи рассчитывают получить дополнительную информацию о ЧП, а также фото- и видеозаписи момента падения машины. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу крымского Следственного комитета.

Как писали «Известия», вертолет американского производства марки Robinson R-44 разбился 28 ноября в 7 км от Алушты. Погибли трое человек, в том числе известный продюсер, глава кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов.

Полет самолета был санкционирован Росавиацией.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Следственные органы ищут свидетелей крушения вертолета под Алуштой

Это необходимо для восстановления полной картины произошедшего

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