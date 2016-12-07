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Количество жертв землетрясения в Индонезии приближается к 100

Об этом сообщают военные, ведущие спасательные работы в зоне стихийного бедствия

Количество жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в среду утром в Индонезии, составило как минимум 92 человека. 

Соответствующими данными поделились военные, ведущие спасательные работы в зоне стихийного бедствия, пишет «Ридус».

По данным агентства AP, речь уже идет о 97 погибших.

Сообщается, что среди погибших — восемь детей.

По данным посольства России в Индонезии, российских граждан среди погибших нет.

Ростуризм рекомендует россиянам соблюдать спокойствие в зоне землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от индонезийского острова Суматра. Ранее сообщалось о 54 погибших.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Количество жертв землетрясения в Индонезии приближается к 100

Об этом сообщают военные, ведущие спасательные работы в зоне стихийного бедствия

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