Количество жертв землетрясения в Индонезии приближается к 100

Количество жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в среду утром в Индонезии, составило как минимум 92 человека.

Соответствующими данными поделились военные, ведущие спасательные работы в зоне стихийного бедствия, пишет «Ридус».

По данным агентства AP, речь уже идет о 97 погибших.



Сообщается, что среди погибших — восемь детей.

По данным посольства России в Индонезии, российских граждан среди погибших нет.



Ростуризм рекомендует россиянам соблюдать спокойствие в зоне землетрясения.



Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от индонезийского острова Суматра. Ранее сообщалось о 54 погибших.