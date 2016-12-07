Путин согласовал с нефтяными компаниями решение о сокращении добычи

Решение о сокращении добычи нефти в России принимал лично президент Владимир Путин на основе консенсуса с нефтяными компаниями.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент лично имел контакты [с нефтяными компаниями], и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями этих нефтяных компаний», — сказал он.

Песков добавил, что вопрос компенсации нефтяникам от государства из-за снижения добычи не обсуждался.

По его словам, в результате принимаемых мер компании получат дополнительную прибыль.

«Повышение [цены на нефть] на каждые $5 приносит определенные дополнительные доходы как в бюджет страны, так и для самих нефтяных компаний», — сказал Песков.

Напомним, на заседании 30 ноября ОПЕК достигла соглашения по сокращению добычи. Россия согласилась уменьшить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Нефтяные цены отреагировали на решение ОПЕК ускоренным ростом.

