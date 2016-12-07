Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Иркутской области 6 декабря в 19.33 по местному времени. Предполагаемый эпицентр находился в 26 км от поселка Хужир в Ольхонском районе, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ИА IrkutskMedia, подземные толчки почувствовали жители населенных пунктов Приангарья и Бурятии. В частности, сейсмособытие могли ощутить жители Улан-Удэ, Куйтуна и Иркутска. В результате подземных толчков пострадавших и разрушений нет.

Напомним, это не первый случай землетрясения в регионе. В сентябре текущего года произошло землетрясение в районе озера Байкал магнитудой 4,1. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.