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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Иркутской области

Подземные толчки ощутили жители Приангарья и Бурятии

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Иркутской области 6 декабря в 19.33 по местному времени. Предполагаемый эпицентр находился в 26 км от поселка Хужир в Ольхонском районе, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ИА IrkutskMedia, подземные толчки почувствовали жители населенных пунктов Приангарья и Бурятии. В частности, сейсмособытие могли ощутить жители Улан-Удэ, Куйтуна и Иркутска. В результате подземных толчков пострадавших и разрушений нет.

Напомним, это не первый случай землетрясения в регионе. В сентябре текущего года произошло землетрясение в районе озера Байкал магнитудой 4,1. Тогда очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Иркутской области

Подземные толчки ощутили жители Приангарья и Бурятии

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