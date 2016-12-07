Двое россиян погибли в результате ДТП в Таиланде

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов рассказал о гибели двух российских туристов в результате лобового столкновения мопеда с легковым автомобилем на острове Пхукет.

«Личность одного из погибших полиции удалось установить сразу. О том, что второй погибший также является российским туристом, нам сообщили позднее», — приводит слова Соснова ТАСС.

Правоохранительные органы заявили, что виновником ДТП является водитель легковой машины — гражданка Южной Кореи. Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

