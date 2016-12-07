Путин выразил главе Индонезии соболезнования в связи с землетрясением

Российский президент Владимир Путин выразил главе Республики Индонезия соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и сильными разрушениями, которые были вызваны мощным землетрясением в провинции Ачех.

«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате стихийного бедствия», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщали «Известия», землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло неподалеку от острова Суматра. По последним данным, число жертв составило как минимум 92 человека.